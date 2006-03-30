Добыча нефти началась на новом месторождении в Хойникском районе

Месторождение нефти было открыто в начале текущего года. В результате его исследования получен промышленный приток нефти дебитом более 60 куб.м в сутки.Новое месторождение названо Котельниковским в честь крупного белорусского геолога-нефтяника Ивана Ефимовича Котельникова, под руководством которого были открыты 17 месторождений с объемом запасов более 50 млн.т нефти. В 2005 году прирост запасов нефти на территории Беларуси составил 340 тыс.т. В ходе геологоразведочных работ на площадях Припятского прогиба и Оршанской впадины пробурено 10,2 тыс.м глубоких скважин, подготовлены и переданы в глубокое бурение Южно-Доброщанская, Подгатьевская, Ново-Казанская и Новикская структуры. Притоки нефти обнаружены на Денисовичской, Ново-Кореневской и Ново-Сосновской площадях, сообщает БелТА.