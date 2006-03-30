Минск - Панвежис: дни делового сотрудничества

В Беларусь прибыла делегация деловых кругов г. Панвежис (Литва), чтобы наладить контакты с белорусскими предприятиями. Белорусские традиции - хлеб-соль и национальный костюм - уместны и на деловых переговорах. Так считают в Минской торгово-промышленной палате. Вот и на этот раз делегацию из Литвы приветствовали исключительно по-белорусски. Предприниматели Панвежиса приезжают в Беларусь не впервые, и каждый раз <привозят> с собой новые предложения о сотрудничестве: начиная от производства обуви и заканчивая промышленным оборудованием. У предпринимателей есть интерес создания совместных производств. В Дни делового сотрудничества будут рассмотрены вопросы импорта продукции в Литву из Беларуси и экспорта продукции Литвы в Беларусь. Предприниматели Панвежиса вносят не малый вклад в развитие взаимной торговли. Как отмечает Чрезвычайный и Полномочный посол Литвы в Беларуси Пятрас Вайтекунас, уже в прошлом году товарооборот между Беларусью и Литвой достиг почти одного миллиона долларов США, и это сотрудничество обещает быть плодотворным для обеих сторон. По количеству созданных на территории Беларуси предприятий с иностранными инвестициями Литва входит в десятку лидеров. Ещё в 2004 году было зарегистрировано 50 предприятий с литовским капиталом, а уже в 2005 году - более 200. Четыре из них входят в состав свободной экономической зоны <Минск>. В настоящий момент в СЭЗ <Минск> более 80 предприятий. Всего инвестиций более 300 миллионов долларов. К сожалению, доля литовского капитала здесь лишь 0,5%, и этого пока недостаточно. Заместитель главы администрации СЭЗ <Минск> Вячеслав Ченобровкин выразил надежду, что такие переговоры будут способствовать расширению связей.