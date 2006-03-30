Накануне посевной

В Минском горисполкоме обсуждены результаты работы убыточных сельхозпредприятий, над которыми шефствует столица, и определены пути и способы дальнейшего повышения эффективности их работы. Как свидетельствует статистика, финансовое состояние этих сельхозорганизаций заметно улучшилось: заработная плата за последний год в среднем выросла в 2 раза. Почти два года назад решением главы государства городским предприятиям и организациям было предложено принять шефство 62 нерентабельных колхоза Минской области. За 2 года Минском было инвестировано более 160 миллиардов рублей на развитие этих сельскохозяйственных предприятий. На каждую убыточную сельхозорганизацию Минской области пришлось более 2 миллиардов рублей помощи. Город активно помогал селу. Вкладывал деньги и улучшал финансовое положение нерентабельных колхозов. Городские чиновники говорят, что без кардинальных перемен здесь невозможно возродить былую привлекательность сельского труда. В некоторых сельхозорганизациях попытались - и заработная плата выросла в 2 раза. Сейчас она составляет 310 тысяч рублей. Работники некоторых, ещё совсем недавно убыточных хозяйств Минщины, получают уже 570 тысяч рублей. Как примеру, в сельхозпредприятии <Агробокс> Червенского района, которое вот уже 2 года держит на своих плечах столичный инвестор <Унибокс>. На заседании в Минском горисполкоме определяли, как дальше помогать подшефным колхозам. В ближайшее время в структуре аппарата Горисполкома создадут специальное сельскохозяйственное подразделение, а в каждой районной столичной Администрации появится специалист по аграрным вопросам.