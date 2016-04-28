Дни Минска в Москве: россияне узнают о возможностях для бизнеса и отдыха и раскупают белорусскую «молочку»

Новости Беларуси. Дни Минска проходят сегодня, 28 апреля, в российской столице. Это не только традиционная выставка-ярмарка отечественных товаров, но и с десяток презентаций, которые демонстрируют возможности для бизнеса и отдыха. Промышленный потенциал Минска представлен различными отраслями: от кондитерской до строительной, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из основных целей, которую организаторы ставят для себя, – презентация Минска культурного, спортивного, медицинского, а также привлечение как можно большего количества туристов.

Кроме того, россияне знают и высоко оценивают белорусские продукты.

Светлана Демешко, заместитель начальника управления спорта и туризма Минского городского исполнительного комитета:

Мы уверены, что такие презентации подадут город с максимально выгодной стороны. И хотели бы, чтобы как можно больше деловых кругов россиян, туристов приняли наш город как площадку для бизнеса, инвестиций, отдыха, развлечений.

Татьяна Гвардиян, продавец:

С большим удовольствием выбирают белорусскую продукцию – колбасы, деликатесы. Белорусскую молочку просто обожают! Белорусскую шоколадку любят, консервацию с удовольствием тоже берут. В принципе, все нравится!

К слову, почти на 25 процентов вырос экспорт белорусской молочной продукции. Сегодня в Минске эксперты обсудили потенциал отрасли. По мнению специалистов, ситуация развивается динамично.

Удалось нарастить производство молока, ведется работа над повышением его качества. Среди рынков сбыта традиционно лидирует Россия. Но при этом продвигают продукцию в страны дальней дуги.

Среди перспективных направлений Юго-Восточная Азия и Африка. В 2016-м уровень производства молочки планируют увеличить на 6% по сравнению с прошлым годом.

Леонид Маринич, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Нас очень интересует Китай. 15 предприятий уже аттестованы, получили сертификаты, разрешение на поставку молочной продукции. Вектор мы действительно меняем. Это страны Индокитая, Ближнего Востока. Но все равно надо отдать должное, что российский рынок сегодня составляет по экспорту 94,5%.

Марина Петрова, эксперт молочного рынка (Россия):

Белорусские продукты не только готовы покупать российские потребители. Они их любят за качество, за вкус, за соотношение цены – качества.