Дни Минска открываются 28 апреля в Москве

Новости Беларуси. Экономические, социальные и культурные возможности белорусской столицы сегодня, 28 апреля, презентуют в российской. Здесь стартуют Дни Минска в Москве. Стоит отметить, что это не только традиционная выставка-ярмарка отечественных товаров, но и с десяток презентаций, которые демонстрируют возможности для бизнеса и отдыха.

Промышленный потенциал Минска будет представлен различными отраслями: от кондитерской до строительной. Учитывая время проведения Дней Минска, одна из основных целей, которую организаторы ставят для себя – привлечение как можно большего количества туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Демешко, заместитель начальника управления спорта и туризма Минского городского исполнительного комитета:

Цель: как можно больше привлечь туристов посетить нашу столицу. С точки зрения делового туризма, в презентации примет участие коммунальная гостиница города Минска, для того чтобы привлечь в город туристов, бизнесменов с целью организации семинаров, симпозиумов, деловых встреч. Они подадут город с максимально выгодной стороны.