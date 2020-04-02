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Для каких домов электроэнергия станет дешевле на 15% с апреля

02 апреля 2020 14:47
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Новости Беларуси. С началом апреля значительно увеличился список домовладельцев, которые оплачивают потребленную электроэнергию по субсидируемым тарифам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Постановлением правительства скидку получили жители многоквартирных домов, в которых есть центральное отопление и газовые плиты, но нет централизованного горячего водоснабжения и индивидуальных газовых водонагревателей. При расчете размера оплаты для них будет применяться коэффициент 0,85 к тарифу для квартир и домов, не оборудованных электроплитами. Проще говоря, итоговая сумма уменьшится на 15 %.

Больше новостей экономики за 2 апреля здесь.

# Коммунальное хозяйство # Экономика # Сергей Савицкий

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