Директива № 3: о предприятиях и производителях Беларуси, с которых уже можно брать пример

Новости Беларуси. Об экономии, бережливости и экономической безопасности по-новому. В Правительстве определились, каким образом будут реализовывать Директиву № 3, которая в новой редакции была принята в январе. Всего в документе более сотни пунктов и четыре ключевых направления. Это диверсификация экспорта, наращивание выпуска инновационной продукции, кардинальное изменение качества управления промышленностью, а также повышение уровня энергетической безопасности страны.

Константин Сосенко, технический директор компании по выпуску рентгенодиагностического оборудования:

Здесь происходит сборка и наладка систем для досмотра легкового автотранспорта, который позволяет выявить незаконное перемещение товаров через границу.

Системы безопасности и медицинская техника. Производство этого оборудования сложнейшая, но для них ежедневная работа. 85% продукции идет на экспорт. Покорены многие страны Европы, ближайшие соседи и даже, казалось бы, нетрадиционные для Беларуси рынки – Карибские острова. Работают не первый год, но от этого, уверен технический директор предприятия, востребованность продукции лишь возрастает.

Константин Сосенко, технический директор компании по выпуску рентгенодиагностического оборудования:

Мы работаем на большом количестве рынков, это порядка 60 стран. Из новых рынков, которые мы рассматриваем как перспективные, это, безусловно, рынки стран Ближнего Востока, Северной Африки.

Как раз-таки поддержка предпринимательства и диверсификация экспорта в списке главных направлений. Заинтересовать сегодня может не просто качественный, но еще и инновационный и высокотехнологичный продукт.

Александр Фарино, заместитель начальника НПЦ «Химфармсинтез» Института биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси:

Суспензия проходит через специальные фильтры, фильтры помещается в эту емкость, а сами кристаллы в течение нескорого времени сушатся на этом фильтре.

Этапы производства фармацевтической субстанции для них как алфавит. На счету этого предприятия далеко не одна разработка. Это пример, когда научные исследования дают практический результат для фармацевтики и медицины. Произведенные здесь противоопухолевые препараты стали достойными конкурентами импортным аналогам.

Елена Калиниченко, начальник НПЦ «Химфармсинтез» Института биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси:

Эти субстанции не выпускаются на постсоветском пространстве. Поэтому очень охотно идут на регистрацию нашей продукции в Казахстане, России, Израиле.

А это уже пример инвестиций российских. Продукцию это деревообрабатывающее предприятие в Брестском районе экспортирует в Латвию и Польшу. Используют здесь белорусское сырье, из местных лесхозов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Городник, директор деревообрабатывающего предприятия:

Льготы по налогооблажению, отменили пошлины на ввоз импортного оборудования. Все это создает хорошие условия, в которых можно и нужно работать, трудиться, создавать новые рабочие места.