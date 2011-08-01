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Детские пособия в Беларуси выше, чем в других странах СНГ

01 августа 2011 12:27
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С 1 августа 2011 года в Беларуси увеличилось пособие по уходу за ребенком до трех лет. Mojazarplata.by сравнила размеры детских пособий в Беларуси и других странах СНГ. Детское пособие по уходу за ребенком увеличилось на 99 100 рублей и составляет 442 360 рублей. Это 88,8 долларов в эквиваленте.

Как показывает сравнительный анализ, детские пособия в Беларуси выше, чем в большинстве других стран СНГ. Так, к примеру, в Азербайджане ежемесячное пособие на детей до 1,5 лет составляет 25,4 доллара США, а после достижения ребенком полуторагодовалого возраста уменьшается вдвое.
 
В Украине размер пособия составляет от 16,1 до 103,1 доллара и зависит от суммы совокупного семейного дохода.
 
В Казахстане пособие составляет от 56,1 долларов для безработных женщин, а у работающих мам размер выплат зависит от среднемесячного дохода.
 
В России для работающих женщин размер пособия рассчитывается исходя из среднего заработка за последние два года, но не может быть меньше 79,4 доллара.
 
*размеры детских пособий в Беларуси и странах СНГ пересчитаны в доллары США по курсу на 31 июля 2011 года.

# Экономика # Белоруссия

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