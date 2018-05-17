Денежные доходы белорусов выросли на 7,6%

Новости Беларуси. Данный показатель – один из определяющих в оценке благосостояния населения страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он рассчитывается за вычетом сборов, налогов и взносов, скорректированных на индекс потребительских цен на товары и услуги. Между тем 64% от всех доходов белорусов составляет зарплата, треть приходится на пенсии, пособия и стипендии.