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Денежные доходы белорусов выросли на 7,6%

17 мая 2018 18:05
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Новости Беларуси. Данный показатель – один из определяющих в оценке благосостояния населения страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Денежные доходы белорусов выросли на 7,6%-1

Он рассчитывается за вычетом сборов, налогов и взносов, скорректированных на индекс потребительских цен на товары и услуги. Между тем 64% от всех доходов белорусов составляет зарплата, треть приходится на пенсии, пособия и стипендии.

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# Доход # Экономика # Фотофакт

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