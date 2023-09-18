Деловые круги Беларуси примут участие в международной выставке в ОАЭ

Визит делегации деловых кругов Беларуси в Объединенные Арабские Эмираты начинается сегодня, 18 сентября. По 20 сентября в Дубае пройдет международная выставка торговых услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа также предусматривает выступление представителей наших предприятий на белорусско-эмиратском бизнес-форуме. Это площадка для налаживания контактов с потенциальными деловыми партнерами, переговоров с представителями бизнеса.

Помимо национальных, культурных и традиционных продуктов, на выставке во Всемирном торговом центре Дубая представят услуги в области путешествий и туризма, банковского дела и финансов, искусства и культуры, логистики и поставок, инноваций и технологий, профессионального и делового взаимодействия, цифровой коммерции и развлечений. Интерес Минска к углублению диалога с Абу-Даби значительный. В первую очередь в торгово-экономической, инвестиционной и финансовой сферах.