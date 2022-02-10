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Делегация Краснодарского края во главе с губернатором с визитом в Минске. Какие предприятия планируют посетить?

10 февраля 2022 12:26
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Новости Беларуси. Поставка электротранспорта, совместное производство сельхозтехники и развитие туризма. Делегация Краснодарского края во главе с губернатором 10 февраля с деловым визитом в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегация Краснодарского края во главе с губернатором с визитом в Минске. Какие предприятия планируют посетить?-1

С этим регионом Беларусь связывают долгие годы сотрудничества. Стороны работают по многим направлениям.

Делегация Краснодарского края во главе с губернатором с визитом в Минске. Какие предприятия планируют посетить?-4

В 2021 году совместный товарооборот составил 330 миллионов долларов. В 2022 году цифра может увеличиться.

Делегация Краснодарского края во главе с губернатором с визитом в Минске. Какие предприятия планируют посетить?-7

Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края России:
Мы хотим обновить уже на другом потенциально качественном уровне транспорт, исходя из его экологичности в первую очередь. Потому что города сегодня, Краснодар – 1 миллион 630 тысяч – это тоже люди, и они тоже дышат. Нам бы хотелось, чтобы они дышали хорошим, чистым воздухом.

Сегодня мы говорим, что белорусские тракторы – это высокотехнологичные тракторы. Они тоже современные, они позволяют качественно сегодня нашим аграриям, даже сегодня мы говорим, потому что по итогам прошлого года мы купили (наши аграрии) более 1 000 тракторов BELARUS. Поэтому, конечно, они востребованы.

Делегация Краснодарского края во главе с губернатором с визитом в Минске. Какие предприятия планируют посетить?-10

В программе визита посещение ряда промышленных предприятий. Делегация планирует побывать на «Белкоммунмаше», «Камволе», МТЗ и МАЗе.

# Беларусь-Россия # Экономика # Вениамин Кондратьев # Фотофакт

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