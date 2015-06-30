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Делегация из Бразилии с рабочим визитом в Минской области

30 июня 2015 14:55
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Новости Беларуси. Минская область и бразильский штат Гояс расширяют торгово-экономическое сотрудничество. Стороны подписали соглашение, которое укрепит достигнутые ранее договоренности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

В составе иностранной делегации вице-губернатор штата, представители бизнеса, промышленности и логистического центра.

Они заинтересованы в увеличении поставок калийных удобрений в Бразилию. В ходе визита гости посетили «Беларуськалий» и «Минское производственное кожевенное объединение». На Минском тракторном заводе прошли переговоры о совместном проекта по созданию сборочного производства белорусских тракторов в Гояс.

Товарооборот Минской области и Бразилии с начала года составил свыше $200 млн. 

# Экономика # Беларусь-Бразилия

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