Делегация из Бразилии с рабочим визитом в Минской области

Новости Беларуси. Минская область и бразильский штат Гояс расширяют торгово-экономическое сотрудничество. Стороны подписали соглашение, которое укрепит достигнутые ранее договоренности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В составе иностранной делегации вице-губернатор штата, представители бизнеса, промышленности и логистического центра.

Они заинтересованы в увеличении поставок калийных удобрений в Бразилию. В ходе визита гости посетили «Беларуськалий» и «Минское производственное кожевенное объединение». На Минском тракторном заводе прошли переговоры о совместном проекта по созданию сборочного производства белорусских тракторов в Гояс.