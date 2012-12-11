Чтобы белорусские грузы не ушли в Россию, в Латвии готовы говорить о снижении цен

Небольшая Латвия - по количеству жителей равная Минску - держится на плаву за счет сферы услуг. Это 70 процентов ВВП страны. Казну наполняет транзит. Поэтому так всполошились в Прибалтике, когда услышали только о возможности переориентации белорусского грузопотока на российкие порты. Потоки из РБ — это половина всех железнодорожных перевозок в стране.

Эрик Шмукстс, вице-президент Латвийской железной дороги:

Хозяин - барин. Если такие разговоры идут, то надо просто говорить, что у нас не нравится. Цена не нравится - будем говорить о цене, качество не нравится - будем говорить по качеству.

Балтийское море — это, в первую очередь, море конкуренции. Литовская Клайпеда на треть заполнена белорусскими грузами. А для Рижского порта прибыль от белорусского грузопотока превышает 4 миллиона долларов.

Леонид Логинов, управляющий Рижским свободным портом:

Постараемся, в любом случае, в будущем сделать все, чтобы Рига была самым привлекательным портом для белорусских грузов.

Прибалтика даже готова поделиться собственностью на взморье. В Латвии инвестор может стать владельцем стратегической инфраструктуры.

Озолс Андрис, директор Латвийского агентства инвестиций и развития:

Если белорусская компания будет владельцем терминалом в Латвии, то это уже не возить через Латвию, а через свой терминал, через свои причалы. Пока таких нет.

Лучше рыбы разве что колбаса, шутят производители. А уж господин Гюнтис знает в ней толк. Он - глава латвийского мясокомбината. Наладил экспорт в Россию, но хочет найти и путь к желудкам белорусов. Его колбасы и сосиски сейчас проходят у нас сертификацию.

Гунтис Питеронок, председатель совета Резекненского мясокомбината:

Конкурировать с хорошим качественным товаром нелегко.

А вот белорусская техника давно нашла дорогу на прибалтийский рынок. Треть тракторного парка Латвии — МТЗ.

Василий Загоруйко, директор СП «МТЗ-сервис» (Латвия):

Белорусы плохой техники нам не дают.

Еще больше машин. Белорусские трамваи для Даугавпилса, 120 троллейбусов для Риги. Главное, выиграть тендер. Это тактика «Белкоммунмаша». В уме - стратегия.

Денис Литвинов, инженер управления внешнеэкономической деятельности ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:

Конечной целью нашей компании является создание совместного сборочного производства в Латвийской Республике.

Даниэль Павлютс, министр экономики Латвийской Республики:

Меня всегда впечатляют объемы, модернизации белорусского машиностроения.

Стильные и деловые министры экономик двух стран, сразу видно, нашли общий язык. Держались по-товарищески. Даже подписали документы об удешевлении роуминга между Беларусью и Латвией — так проще и выгоднее общаться. Глядишь, еще больше товарооборот «подскочит». В этом году выйдут на рекордный в три с половиной миллиарда долларов.

Николай Снопков, министр экономики Республики Беларусь:

Динамика создания совместных предприятий , рост, который только за 2012 создался совместно на той территории и на нашей территории - около 300, подтверждает, что препятствий нет.

Все, что происходит в экономике, так или иначе отражается на простых людях. В этой типичной рижской многоэтажке живет обычная латышская семья. Посмотрим, как.

Жанна Цауркбулле 30 лет назад переехала из Минска к супругу в Ригу. Это дома она радушная хозяйка, а на работе — строгий ректор Балтийского института психологии и менеджмента. Собирается потчевать латышскими блюдами: серый горох со шпиком и кефиром, кислая тушеная капуста. На десерт - хлебный суп и «Небесная манна», больше похожая на желе или кисель.

Жанна, экономист по образованию, делится рецептами — национальными и антикризисными.

Жанна Цауркубулле, ректор Балтийского института психологии и менеджмента:

Меня в свое время хорошо учили в Нархозе: когда промышленность работает и создает товар, и этот товар продается, этот товар уходит на экспорт, я могу сказать: это добавочная стоимость. Я всегда в споре со своими коллегами, я всегда говорю: Беларусь сама себя сегодня кормит. А мы себя прокормить сегодня не можем.

90 годы для Латвии были непростыми. А в 2008 и вовсе четверть населения в стране оказалась на грани бедности.

Жанна Цауркубулле, ректор Балтийского института психологии и менеджмента:

Приезжаю в Беларусь - и вижу на каждом шагу «требуются», а у нас здесь как раз наоборот. Промышленность не работает, и поэтому в этом случае людей у нас порядка 400 тысяч уехало за границу. Вот, считайте, что у нас минимальная зарплата под 400 долларов, но квартплата - тоже 400 долларов. Вот и считайте. Всю свою минимальную зарплату отдаете на квартплату, а выживайте, как хотите.

Да и сегодня новичку в ЕС приходится несладко. Латвия готовится перейти на евровалюту. 1 января 2014 года скептики уже назвали: «День, когда похоронят лат». Евро и так свободно ходит в стране, а заемные деньги для латвийцев станут дешевле.

Елена Лазарева, депутат сейма Латвии:

Будет скачок цен, другой момент - в каком состоянии будет находиться Еврозона. И стоит ли.

Эта статуя женщины в центре Риги символизирует свободу. Латвийцы, и вправду, вольны делать со своей национальной валютой, что угодно. Заговорили о том, чтобы судьбу лата решить на референдуме. Если это произойдет, то вступление страны в Еврозону будет отложено, а подобное волеизъявление для латвийцев станет уже третьим по счету за последние несколько лет.