Что такое налоги, как они формируются в Беларуси и нужен ли нам налог на богатство: интервью профессора Михаила Ковалева

Новости Беларуси. Помните знаменитый фокус со шляпой, откуда можно было достать кролика, платок, букет цветов и прочие социальные блага, переходя на бюрократический лексикон. В случае с государством, а точнее государственной налоговой системой, которая, разумеется, во всех странах разная, такие фокусы не проходят. Чтобы из бюджетной шляпы что-то достать, нужно туда это «что-то» положить.

Кстати, англичане в XVIII веке придумали весьма необычный, но очень справедливый налог на шляпы. Он уплачивался с каждой покупки, соответственно, бедные слои населения, не имеющие возможности иметь много шляп, платили мало, а с тех, кто мог себе позволить много шляп, взималась гораздо большая сумма. Правда, сразу же разгорелись споры по поводу того, какой головной убор считать шляпой, а какой – нет. Вот с такими мыслями на неделе мы отправились к профессору Ковалеву.

Так шляп много у вас в гардеробе, Михаил Михайлович?

Михаил Ковалев, профессор, декан экономического факультета Белорусского государственного университета:

Честно скажу, шляп не ношу. Но эту шутку английскую, что чем больше у тебя шляп, тем больше ты должен платить налогов, знаю.

Но это не шутка, это правда.

Михаил Ковалев:

Это действительно правда. Но мы где-то лет пять назад, а, может, и больше решили, чтобы все-таки все платили налоги, мы ввели плоскую шкалу налогов. Раньше она была 12%, теперь – 13%. Даже некоторые знаменитые актеры приезжают либо к нам, либо в Россию, чтобы платить такой маленький налог. Понятно, что есть уборщица и есть владелец заводов, пароходов, табачных фабрик.

У которого гораздо больше шляп, чем у уборщицы.

Михаил Ковалев:

У него очень много шляп. Поэтому во многих странах мира вводят налог на богатство.

Вы об этом налоге накануне записи мне все уши прожужжали. Ярый сторонник этого налога.

Михаил Ковалев:

Я, честно скажу, наверное, буду пострадавшим. Я живу в садовом товариществе, у меня нормальный домик. Я буду за него тогда платить налог. Но на мой взгляд, надо платить на хорошие квартиры, на хорошие дома, на дорогие автомобили. Это есть и на Украине, и в России. Есть налог на богатство.

Для понимания, Михаил Михайлович, что есть налоги? Что здесь оплатил я или наши коллеги, операторы?

Михаил Ковалев:

Мы находимся в бюджетной организации, это университет. Университет содержится на бюджетные деньги. Где-то примерно все, что страна произвела за год, это есть валовый внутренний продукт. В виде налогов, я сейчас попробую нарисовать, мы забираем примерно четвертую часть. И потом делим. В прошлом году это было примерно 95 млрд рублей.

Это, знаете, как в детской считалочке: мы делили апельсин, много нас, а он один.

Михаил Ковалев:

Совершенно верно. Все, что мы сделали за год. Заводы, фирмы и так далее. И мы ругаемся, что государство у нас много забирает. Оно действительно из этого заберет у нас примерно четвертую часть, 24-25%. Замечу, что еще 10 лет назад государство забирало 35%. Видите, какая динамика. У предприятий остается существенно больше денег. Их этих денег самые большие статьи расходов – примерно два раза по 6% – это образование и здравоохранение. Наши школы, вузы бесплатные, эта аудитория, эта доска стоит примерно 6% от того, что страна за год сделала. Точно так же медицина – примерно 6%. Моя зарплата. Все здесь. Повысим здесь эффективность, как сказал Президент, если в каждой организации, в каждом Министерстве аппарат будет меньше, чем у Президента (все-таки у Президента главный аппарат, но у него всего 108 человек, поэтому в любом Министерстве, любом ведомстве надо сделать аппарат маленький), и тогда эффективность от этих 6% резко повысится.

Я вернусь к теме. У нас 24-25%. Уже мало осталось в мире стран, где меньше, но есть. У США меньше, у Японии. Замечу: у Китая тоже меньше, чем у нас. Меньше забирают в виде налогов. Но у Китая зато совсем недавно даже средняя школа была платной. Китайцы сейчас переходят, сначала сделали сельские школы бесплатными, скоро станут городские. Но в Китае еще сегодня нет ни одного бюджетного места ни в одном вузе страны. Все места в вузах у них платные. Поэтому, да, Китай может взять денег.

Но больше взять в качестве оплаты за некие услуги.

Михаил Ковалев:

Да, совершенно верно. У нас очень дешевая армия. Она чуть больше 1%. И так далее.

Михаил Михайлович, если эти 24% мы сделаем меньше? Это будет не 24%, это будет 20%. Чем это обернется для каждого из нас?

Михаил Ковалев:

Я думаю, в социально-ориентированном государстве, как мы провозгласили, меньше невозможно. Иначе надо будет делать все места в вузах платными, здравоохранение – частично. Я приведу для примера Швецию, Данию, Финляндию, где суммы существенно больше. То есть есть государства в Европе, где более 30% государство забирает. Более того, у нас подоходный налог копеечный. 13% мы платим подоходного налога. А Депардье почему побежал в Россию? Потому что ему надо было платить 70% с его больших доходов. То есть Франция на сверхдоходы ввела такой большой налог.

И Россия задумалась об этой цифре.

Михаил Ковалев:

Нет. Россия сейчас обсуждает заменить цифру 13 на 17. Я думаю, что нам тут уж не следует следовать за Россией, но действительно, как мне кажется, следует подумать над налогом на богатство. На Украине примерно за покупку дорогой шубы надо платить налог на богатство.

То есть иными словами белорусскому парню дешевле будет влюбиться в белорусскую девушку и купить ей шубу в подарок.

Михаил Ковалев:

Да, это уж точно, верно.

Если мы хотим, чтобы медицина была бесплатная, школы были бесплатные чтобы пенсии нам платило государство, с этим надо мириться. Я не добавил. Это мы 24% платим бюджету. Но мы еще платим примерно 12% от валового внутреннего продукта на пенсии. За рубежом, как правило, эти деньги платит сам человек. У нас же платит работодатель.

А это очень интересная история для человека непосвященного. На самом деле мы зарабатываем гораздо больше, нежели нам предлагает наш работодатель?

Михаил Ковалев:

Совершенно верно. Зарплаты – это 34%. То есть наша зарплата, если бы нам платили так, как платят в Литве, Польше, других государствах, была бы на треть больше, правда, радостнее мы от этого не стали бы. Сегодня нам бы заплатили не 400 долларов, а чуть больше, 600, но из них тут же забрали бы третью часть и сказали бы: «Это пойдет тебе на пенсию». Мы этого не видим. Это у нас платит тот, кто дает работу. Поэтому на самом деле сравнивать белорусскую зарплату и зарплату в Литве, Польше совершенно некорректно, потому что они еще платят в пенсионный фонд.

Здесь можно сравнивать, что осталось в сухом остатке.

Михаил Ковалев:

У меня есть старинный приятель, мы уже, наверное, лет 40 знакомы, в Германии, получает по нашим меркам очень большую зарплату – где-то пять тысяч евро. Профессор в университете. Но когда мы с ним берем и расписываем: из этих пяти тысяч в пенсионный фонд, за квартиру – 1200 евро, и так далее – когда распишем, сколько у него есть постоянных платежей каждый месяц, то в конечном итоге моя маленькая зарплата почти такая же, как у него.

А психологически как-то чувствуешь себя комфортно, когда не нужно уже полученные деньги в виде зарплаты отдавать туда и туда.

Михаил Ковалев:

Я бы сказал так, что, наверное, люди привыкают. Некоторым больше нравится, они могут сами выбрать пенсионный фонд, они сами решают, куда свои деньги отдать. За нас это решает работодатель. Поэтому одним так нравится, другим так.

Но вы бы предпочли получать пять тысяч долларов, Михаил Михайлович, профессор?

Михаил Ковалев:

У меня всегда пословица была одна: счастлив не тот, у кого много, а кому хватает. Я честно скажу: мне всегда хватало в жизни моей.