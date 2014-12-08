Бюджет Беларуси-2015: ожидается, что доходы превысят расходы почти на 16 трлн рублей

Новости Беларуси. Бюджет страны на 2015 год спланирован с профицитом. Как ожидается, доходы превысят расходы почти на 16 триллионов рублей. 8 декабря проект главного финансового документа страны рассмотрели депутаты Палаты представителей и руководители Министерств.

Бюджет по-прежнему остается социально направленным. Также планируется продолжить господдержку приоритетных направлений экономики.

Деньги будут пущены на модернизацию производств и развитие экспортных направлений. Так, на развитие агропромышленного комплекса из бюджета выделят почти 9 триллионов рублей.

По-прежнему будет оказываться помощь молодым и многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Уделяется внимание и развитию республиканских и местных дорог.

Кроме того, в 2015 году в бюджет Беларуси поступит около $2 млрд долларов вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты.

Владимир Амарин, министр финансов Республики Беларусь:

В целях недопущения наращивания внешнего долга в будущем году предусматривается направить поступающие в бюджет пошлины от экспорта нефтепродуктов, а также таможенные пошлины от экспорта нефти на погашение валютного внешнего и внутреннего государственного долга. Это требует формирование республиканского бюджета с превышением доходов над расходами, так называемым профицитом.

Людмила Добрынина, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по бюджету и финансам:

Сформирован реалистичный бюджет с учетом тех условий и приоритетов, в которых работает наша экономика. Изысканы возможности совершенствования налогообложения, упрощения налогового администрирования.

Проект бюджета на 2015 год депутаты планируют рассмотреть в первом чтении уже на этой неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.