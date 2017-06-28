Будет дегустация: на Форум регионов везут 4 тонны минских конфет

Новости Беларуси. Белорусские гостинцы отправились 28 июня в Москву. На Форум регионов Беларуси и России, который состоится уже 29 июня в Белокаменной, минские производители увезли тонны продукции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Всего здесь ожидается порядка 600 участников. Нашу страну представят 200 делегатов.

Минчане обещают: наша молочка, сладости и мясные изделия придутся по вкусу гурманам. Можно будет и обновить гардероб – обувь и льняная одежда на ярмарке-продаже будут в широком ассортименте.