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Будет дегустация: на Форум регионов везут 4 тонны минских конфет

28 июня 2017 20:38
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Новости Беларуси. Белорусские гостинцы отправились 28 июня в Москву. На Форум регионов Беларуси и России, который состоится уже 29 июня в Белокаменной, минские производители увезли тонны продукции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Всего здесь ожидается порядка 600 участников. Нашу страну представят 200 делегатов.

Минчане обещают: наша молочка, сладости и мясные изделия придутся по вкусу гурманам. Можно будет и обновить гардероб – обувь и льняная одежда на ярмарке-продаже будут в широком ассортименте.  

Будет дегустация: на Форум регионов везут 4 тонны минских конфет-1

Николай Рогащук, председатель Комитета экономики Мингорисполкома:
Девиз этого Форума – инновации. Туда поехали представители от всех регионов нашей страны, как пищевая промышленность, так и предприятия легкой промышленности (непродовольственная группа товаров).

Наши товары будут украшены белорусским орнаментом, чтобы жители Москвы видели, что сейчас там проходит ярмарка именно белорусских товаров.

Будет дегустация: на Форум регионов везут 4 тонны минских конфет-4

Галина Бракоренко, руководитель фирменной торговли фабрики:
На Форум регионов мы подготовили порядка четырех тонн продукции. Это и классика фабрики, и новинки предприятия. Так же будет проводиться дегустация, где можно будет отведать новинки предприятия.

Надеемся, что российский покупатель оценит старания работников и посетит наше торговое место.

Вспомнить карамельный и шоколадный вкус детства на специализированной выставке предложит и одна из ведущих кондитерских фабрик Минска. Для российских сладкоежек привезут аж четыре тонны конфет. К слову, поставки наших сладостей в Россию выросли в этом году в три раза.

А вскоре рынок увидят и необычные новинки: конфеты размеров «макси» и «мини».

# Экономика # Беларусь-Россия # Фотофакт # Николай Рогащук # Галина Бракоренко

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