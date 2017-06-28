Будет дегустация: на Форум регионов везут 4 тонны минских конфет

Новости Беларуси. Белорусские гостинцы отправились 28 июня в Москву. На Форум регионов Беларуси и России, который состоится уже 29 июня в Белокаменной, минские производители увезли тонны продукции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Всего здесь ожидается порядка 600 участников. Нашу страну представят 200 делегатов.
Минчане обещают: наша молочка, сладости и мясные изделия придутся по вкусу гурманам. Можно будет и обновить гардероб – обувь и льняная одежда на ярмарке-продаже будут в широком ассортименте.
Николай Рогащук, председатель Комитета экономики Мингорисполкома:
Девиз этого Форума – инновации. Туда поехали представители от всех регионов нашей страны, как пищевая промышленность, так и предприятия легкой промышленности (непродовольственная группа товаров).
Наши товары будут украшены белорусским орнаментом, чтобы жители Москвы видели, что сейчас там проходит ярмарка именно белорусских товаров.
Галина Бракоренко, руководитель фирменной торговли фабрики:
На Форум регионов мы подготовили порядка четырех тонн продукции. Это и классика фабрики, и новинки предприятия. Так же будет проводиться дегустация, где можно будет отведать новинки предприятия.
Надеемся, что российский покупатель оценит старания работников и посетит наше торговое место.
Вспомнить карамельный и шоколадный вкус детства на специализированной выставке предложит и одна из ведущих кондитерских фабрик Минска. Для российских сладкоежек привезут аж четыре тонны конфет. К слову, поставки наших сладостей в Россию выросли в этом году в три раза.
А вскоре рынок увидят и необычные новинки: конфеты размеров «макси» и «мини».