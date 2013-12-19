Новости Минска. Благоприятный климат для экономики столицы. Предприятия города наращивают экспорт. Уже сейчас более 60 % производимой в Минске продукции продается за рубеж. И чтобы эти цифры росли, нужно искать рынки и новые способы поставки. Своим опытом в этих вопросах специалисты Мингорисполкома поделились сегодня на семинаре для руководителей столичных предприятий.

Экспортеры получили полезные советы по защите интеллектуальной собственности и освоению новых рынков сбыта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Антон Краевский, председатель комитета экономики Мингорисполкома:

Важным вопросом является возврат валютной выручки в Беларусь. Необходимо остановить тенденции внешней дебиторской задолжненности. На подмогу приходит экспортное страхование поставок.