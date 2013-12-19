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Более 60% производимой в Минске продукции продается за рубеж

19 декабря 2013 21:38
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Новости Минска. Благоприятный климат для экономики столицы. Предприятия города наращивают экспорт. Уже сейчас более 60 % производимой в Минске продукции продается за рубеж. И чтобы эти цифры росли, нужно искать рынки и новые способы поставки. Своим опытом в этих вопросах специалисты Мингорисполкома поделились сегодня на семинаре для руководителей столичных предприятий.

Экспортеры получили полезные советы по  защите интеллектуальной собственности и освоению новых рынков сбыта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Антон Краевский, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
Важным вопросом является возврат валютной выручки в Беларусь. Необходимо остановить тенденции внешней дебиторской задолжненности. На подмогу приходит экспортное страхование поставок.

# Экономика # Государственная политика # Экспорт

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