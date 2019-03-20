Более 200 специалистов IT-сферы на одной площадке. Национальная конференция InTech-2019 стартовала в Минске

Новости Беларуси. Национальная конференция «Инновации в технологиях» 20 марта открылась в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На одной площадке собрались более 200 специалистов IT-сферы. Здесь обсуждают ключевые тренды ближайших лет и совершенно новые для Беларуси технологии. Особое внимание – безопасности в соцсетях во время II Европейских игр. Деловые круги видят Беларусь наиболее перспективной страной для развития проектов в области информационных технологий. По словам экспертов, четвертая часть мобильных приложений в мире принадлежит белорусским разработчикам. Перспективным видят также сотрудничество с нашими IT-специалистами и наши китайские партнеры.

Чшу Тяньсин, заместитель директора телекоммуникационной компании:

Своими глазами увидели, как быстро развивается индустрия в Беларуси, особенно в последние пять лет. Практически у каждого дома есть доступ к высокоскоростному интернету.