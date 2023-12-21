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Более 2 млн тонн торфа добыли в Беларуси с начала 2023-го

21 декабря 2023 19:41
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С начала года белорусские торфозаводы добыли более 2 миллионов тонн торфа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это позволило полностью закрыть потребность внутреннего рынка и поставлять продукцию за рубеж.

Более 2 млн тонн торфа добыли в Беларуси с начала 2023-го-1

За 11 месяцев на внешние рынки отгрузили более 140 тысяч тонн торфопродукции на 11 миллионов долларов. Поставки ведутся в 21 страну, в том числе в СНГ, Грузию, Турцию, а также Европу. Для отгрузки в Китай продукции нетопливного назначения аккредитованы три торфозавода. В декабре подписан меморандум, предусматривающий опытные поставки белорусских торфяных субстратов во Вьетнам.

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# Предприятия Беларуси # Экономика

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