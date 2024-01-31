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Более 15 млн рублей выдано белорусам на покупку отечественной продукции

31 января 2024 17:23
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Реальные доходы населения по итогам 2023 года росли опережающими темпами относительно прогнозных показателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 15 млн рублей выдано белорусам на покупку отечественной продукции-1

При этом примерно в 1,5 раза увеличены объемы потребительского кредитования. Население переключилось со сбережений на активное потребление. Теперь предпочитают не хранить, а тратить. Крупнейший белорусский банк с госкапиталом внедрил социально значимый кредит на покупку отечественных товаров всего под 4 % годовых. За три недели банк заключил более 5 000 таких договоров на сумму 15 миллионов рублей. Чаще всего покупатели приобретают мебель, холодильники, газовые и электрические плиты, посудомоечные машины, керамическую плитку.

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# Кредиты Беларуси # Экономика # Наталья Надольская

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