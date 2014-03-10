Благодаря модернизации Шклов в скором времени станет сердцем льноводчества Могилевской области

Новости Беларуси. Волокно высшей пробы. Модернизация льноводческой отрасли в Могилевской области позволила усовершенствовать процесс производства и улучшить качество продукции. В повестке дня вопрос – объединение в единую структуру. Уже в ближайшее время в регионе появится полноценное и высокотехнологичное производство, дающее реальную прибыль.

Еще вчера в Могилевской области льноволокно производили семь предприятий. Но отдачи от их работы почти не было. Старинное оборудование и условия труда, оставляющие желать лучшего. Как итог – убыточность и бесперспективность. Второе дыхание у отрасли открылось только с началом модернизации.

Сейчас даже и не верится, что на этом месте еще пару лет назад была полная разруха. Здание площадью более трех тысяч метров квадратных пустовало с середины 90-х. Выбрав его в качестве площадки для создания основного производства по выпуску льноволокна, предприятие смогло сэкономить кучу средств, а еще на целых полгода сократить сроки ввода его в эксплуатацию.

Юлия Гомонова, контрольный мастер склада готовой продукции ОАО «Шкловский льнозавод»:

Я даже удивилась, что у нас в Беларуси могут быть такие предприятия. Я думала, такое можно встретить только в Европе. К тому же мне дали общежитие, у меня есть полные условия для того, чтобы здесь работать.

То, что удивило при приеме на работу молодого специалиста Юлию Гомонову, для руководителя Шкловского льнозавода – «долгая дорога в дюнах». Алексей Вагиль более 40 лет в этой отрасли и не понаслышке знает, как трудно к этому шли.

Алексей Вагиль, директор ОАО «Шкловский льнозавод»:

Помнятся те времена, когда была сноповая уборка льна. Она требовала очень большого количества работающих. Теперь же времена поменялись. На поле полностью механизирована уборка льна. Фильтркамера обеспечивает сделать наше производство экологически чистым.

Благодаря новейшему производству уже в скором будущем Шклов станет сердцем льноводчества Могилевской области. В ближайшее время отрасль сольется в единую структуру: льнозавод в Шклове, экспортно-сортировочная база, расположенная здесь же, и управляющая компания «Могилевобллен».

Два убыточных завода, Чаусский и Круглянский, пришлось закрыть. Но без работы не оставили никого.

Виктор Гейдель, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Могилевобллен»:

Отрасль находилась и без того в тяжелом положении. Если бы не модернизация, то у нас было тоже, что и в других странах (в Европе, в России) – отрасли бы не стало. Но лен является нашей визитной карточкой. И хотя некоторые «умные головы» говорят, что лен нам не нужен, это не так. Лен есть, был и будет.

Одно из передовых производств республики после модернизации уже получает положительные результаты. Замкнутая система производства позволяет обеспечить предприятие качественным сырьем и полностью загрузить мощности, а также сэкономить немало средств и времени.

Анатолий Буйло, главный инженер ОАО «Шловский льнозавод»:

Производительность увеличилась в 2,5 раза на данной линии. Более качественная обработка льносырья, большее количество длинного волокна, оно очень востребовано. Кроме этого на данной линии мы получаем еще технические семена.

Сегодня спрос на шкловское льноволокно есть не только в Беларуси. Большой интерес к нему проявляют Россия, Прибалтика, Китай и Япония, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.