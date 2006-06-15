Бизнесмены из Львова поздравляют белорусских коллег с днем рождения. Предпринимательства

Сегодня уже в четырнадцатый раз белорусские бизнесмены отмечают день рождения предпринимательства. Праздник пока неофициальный. Но уже в скором времени правительство обещало его узаконить. В этот день представители бизнеса анализируют проведенную работу, обозначают проблемы. Отмечать праздник вместе с белорусскими предпринимателями будут и львовские бизнесмены, которые накануне прибыли в Минск для деловых переговоров.