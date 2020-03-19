Без повышения цен. Торговые сети Беларуси приняли рекомендации по доктрине продбезопасности

О добровольном присоединении к ее рекомендациям сообщила Ассоциация розничных сетей, в которую входят 14 крупнейших отечественных торговых операторов.

Новости Беларуси. Торговля готова соблюдать положения недавно обновленной Доктрины национальной продовольственной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также присоединились все организации потребительской кооперации и более 20 торговых предприятий из разных населенных пунктов. Присоединившись, все они, по сути, обязались не взвинчивать цены на социально значимые продукты отечественного производства, а также постараться снизить долю импорта в своем ассортименте в 2020 году до 15 %.