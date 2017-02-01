Египтяне заинтересованы в мясной продукции Беларуси: делегация африканской страны посетила агрокомплексты Синеокой

Новости Беларуси. Египтяне заинтересованы в мясной продукции Беларуси. О качестве нашего продовольствия и условиях поставок говорили накануне во время посещения делегацией североафриканской страны белорусских агрокомплексов. В том числе представители правительства и бизнес-кругов оценили наше производство халяльной продукции, которая соответствует всем требованиям рынков мусульманских стран.

Итоги встреч подведут 1 февраля в главном сельскохозяйственном ведомстве страны.

Задачу усилить торгово-экономические отношения с Египтом поставил Президент Александр Лукашенко во время официального визита в эту страну в январе 2017 году. Именно 1 февраля Беларусь и Египет отмечают 25-летие со дня установления дипломатических отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.