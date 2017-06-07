Лучшие образцы сельхозтехники и продажа коров на аукционе: под Минском продолжает работу выставка «БелАгро-2017»
Новости Беларуси. Главный годовой смотр достижений сельскохозяйственной отрасли продолжается в Беларуси. Начало июня традиционно проходит под знаком Белорусской агропромышленной недели и международной специализированной выставки «БелАгро», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Открывшийся накануне масштабный форум в очередной раз подтвердил свой высокий статус не только среди отечественных, но и зарубежных участников. На большой демонстрационной площадке под Минском собрали все самое передовое.
Юрий Пивоваров, директор совместного белорусско-китайского предприятия:
На сегодняшний день в этом автокране абсолютно новое для рынка СНГ навесное оборудование, в нем очень глубоко модернизированное шасси. И потребитель получает именно тот продукт, который соответствует его ожиданиям.
В том, что нашей промышленности есть что предложить даже самым требовательным партнерам, уже убедились представители Молдовы. Правительственная делегация этой страны во главе с премьер-министром сейчас находится с визитом в Беларуси.
Виталий Захария, директор организации по продвижению экспорта и привлечению инвестиций (Молдова):
Первый день выставки и уже очень много посетителей было. Есть уже пару потенциальных контактов или партнеров. Будем надеяться, что за эти четыре дня выставки мы накопим хороший и опыт, и много хороших партнерских соглашений или контрактов.
Помимо обширной экспозиции и рекордного числа участников, у нынешней «БелАгро» есть и другие особенности. Так, 7 июня впервые с аукциона лучшие хозяйства страны будут продавать племенных животных. Это мероприятие обещает стать не только увлекательным, но и экономически выгодным. Аукцион позволит определить реальную цену, например, элитных коров и хорошо на этом заработать.