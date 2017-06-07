Лучшие образцы сельхозтехники и продажа коров на аукционе: под Минском продолжает работу выставка «БелАгро-2017»

Новости Беларуси. Главный годовой смотр достижений сельскохозяйственной отрасли продолжается в Беларуси. Начало июня традиционно проходит под знаком Белорусской агропромышленной недели и международной специализированной выставки «БелАгро», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Открывшийся накануне масштабный форум в очередной раз подтвердил свой высокий статус не только среди отечественных, но и зарубежных участников. На большой демонстрационной площадке под Минском собрали все самое передовое.

Юрий Пивоваров, директор совместного белорусско-китайского предприятия:

На сегодняшний день в этом автокране абсолютно новое для рынка СНГ навесное оборудование, в нем очень глубоко модернизированное шасси. И потребитель получает именно тот продукт, который соответствует его ожиданиям. В том, что нашей промышленности есть что предложить даже самым требовательным партнерам, уже убедились представители Молдовы. Правительственная делегация этой страны во главе с премьер-министром сейчас находится с визитом в Беларуси.