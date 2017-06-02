Белорусский союз юристов рассматривает предложения по упрощению ведения бизнеса

Новости Беларуси. Более полутысячи предложений по упрощению ведения бизнеса в Беларуси поступило на национальный правовой портал. Сейчас эксперты тщательно изучают каждую инициативу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В апреле законопроект был вынесен на общественное обсуждение. Много предложений поступило непосредственно от правоведов.
Эту тему затронули и на съезде Белорусского союза юристов, который возглавил заместитель главы Администрации президента Валерий Мицкевич.
Валерий Мицкевич, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь, председатель Белорусского республиканского союза юристов:
Это один из элементов получения обратной связи от населения. То есть опубликовали проект, люди почитали и высказывались о каких-то недостатках, что надо добавить, что совершенствовать. Обсуждение закончено, сегодня правительство уже занимается подготовкой пакета нормативно-правовых актов. Я думаю, что они в скором времени будут внесены на рассмотрение Президенту.
Чтобы усовершенствовать законодательство в этой сфере, создали специальную рабочую группу. Это и юристы, и бизнесмены, и представители соответствующих ведомств. Законопроект предусматривает значительные послабления для предпринимателей. К примеру, мораторий на проверки. Кроме того, до минимума упростили процедуру регистрации бизнеса.