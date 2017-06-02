Белорусский союз юристов рассматривает предложения по упрощению ведения бизнеса

Новости Беларуси. Более полутысячи предложений по упрощению ведения бизнеса в Беларуси поступило на национальный правовой портал. Сейчас эксперты тщательно изучают каждую инициативу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В апреле законопроект был вынесен на общественное обсуждение. Много предложений поступило непосредственно от правоведов.

Эту тему затронули и на съезде Белорусского союза юристов, который возглавил заместитель главы Администрации президента Валерий Мицкевич.