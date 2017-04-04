Белорусский проект ГЭС заинтересовал словацких бизнесменов

Йозеф Мигаш, Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики в Республике Беларусь:

Больше всего получилась проработка в энергетике. Во-первых, в атомной энергетике. Были переговоры в Минске и в Витебске. Очень интересный проект по гидроэлектростанции, был наш специалист, который делает турбины. И было определено, что это дополнительный компонент сотрудничества в энергетике и гидроэнергетике.

Словацкие бизнесмены отметили и качество белорусских продуктов питания и готовы расширить их ассортимент на рынке своей страны. Для более успешного сотрудничества Беларуси и Словакии сейчас совершенствуется дорожная карта.