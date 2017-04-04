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Белорусский проект ГЭС заинтересовал словацких бизнесменов

04 апреля 2017 10:36
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Новости Беларуси. Проект гидроэлектростанции, который разработали в Витебске, заинтересовал словацких бизнесменов. Энергетическая отрасль – одна из приоритетных в совместной работе.

В Минске проходит белорусско-словацкая кооперационная биржа. Бизнесмены обсуждают возможность расширения двустороннего сотрудничества. В разговоре участвуют представители порядка 20 компаний Словакии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский проект ГЭС заинтересовал словацких бизнесменов-1

Йозеф Мигаш, Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики в Республике Беларусь:
Больше всего получилась проработка в энергетике. Во-первых, в атомной энергетике. Были переговоры в Минске и в Витебске. Очень интересный проект по гидроэлектростанции, был наш специалист, который делает турбины. И было определено, что это дополнительный компонент сотрудничества в энергетике и гидроэнергетике.

Словацкие бизнесмены отметили и качество белорусских продуктов питания и готовы расширить их ассортимент на рынке своей страны. Для более успешного сотрудничества Беларуси и Словакии сейчас совершенствуется дорожная карта.

# Экономика # Беларусь-Словакия

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