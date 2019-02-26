Белорусский картофель – на прилавках ЕС. Аграрии расширяют географию экспорта

Новости Беларуси. Новые технологии в аграрном секторе. В Беларуси уже стало традицией начинать сельскохозяйственный сезон со встречи, на которой работники отрасли и учёные из разных стран вместе рассматривают самые прогрессивные разработки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот раз форум «Беларусь аграрная» собрал около 200 представителей агробизнеса из разных стран.

Ирина Чеховская, директор инвестиционного департамента группы компаний (Россия):

Очень важно применять инновационные технологии в сельском хозяйстве. Есть дроны, они пролетают определенную траекторию. Технология позволяет оценить, что происходит на поле, чего мы глазами не видим. Например, где какие очаги заболевания, где повышенная влажность развивается. Мы собираем данные, анализируем и выдаем рекомендации фермеру, что у него сейчас происходит на поле, как повысить урожайность.

Беларусь в 2019 году планирует получить не менее 9 миллионов тонн зерна. Перед аграриями ставится задача не только произвести качественный урожай, но уже сегодня просчитать возможные новые рынки сбыта. Так наш картофель уже осенью может появиться в магазинах Европейского союза. В странах Персидского залива ждут белорусскую молочную продукцию. В целом отечественные аграрии в ближайшие два года намерены нарастить экспортный потенциал до 7 миллиардов долларов.

Алексей Богданов, начальник Главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства Беларуси:

Вопрос географической диверсификации экспорта будет стоять остро, необходимо уходить от зависимости от одного рынка, расширять географию, наращивать качество производства, внедряя современные цифровые технологии, внедряя стандарты экологического производства. Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы открыть для поставок белорусского картофеля на Европейский рынок. Еврокомиссия рассматривает наше предложения, мы будем дальше двигать вопрос о сертификации наших предприятий на поставку картофеля в Европейский союз.

Самир Шамас, глава представительства консалтинговой компании (ОАЭ):

Эмираты – это страна, куда приходит продукция со всего мира, она приходит и для местного употребления. Это как ворота для стран Персидского залива и Африку, как реэкспорт. Мы видим огромный потенциал. Сегодня много предприятий белорусских молочных получили уже эту сертификацию, они смело могут отправлять свою продукцию в ОАЭ.