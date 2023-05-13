Белорусский экспорт достиг отметки в 11,7 млрд долларов – это рекорд за последние 10 лет

Новости Беларуси. Экспорт белорусских товаров и услуг за три месяца с начала года достиг рекордного уровня 11,7 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это максимальный объем за последние 10 лет по итогам работы в первом квартале.
Потери на рынках недружественных стран были полностью компенсированы ростом экспорта на альтернативные рынки сбыта. Поставки за рубеж товаров выросли на 12 % или на 1 миллиард долларов. Наибольший вклад в прирост экспорта обеспечили потребительские товары.
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