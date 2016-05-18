Белорусские ягоды и грибы пользуются спросом в ЕС: наши кооператоры выходят на новые рынки сбыта

Новости Беларуси. Белорусские кооператоры выходят на новые рынки сбыта и наращивают экспортные объемы. Только за год география поставок расширилась до 23-х государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны Евросоюза с удовольствием покупают нашу пушнину и дары леса – замороженные ягоды и грибы. Объем экспорта только за 2015-й без малого составил 50 миллионов долларов США.

Итоги работы и перспективы развития отрасли сегодня обозначили в Минске. В приоритетах – развитие сервиса торговли и услуг на селе.

Валерий Иванов, председатель правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ:

Конечно же, улучшить качество обслуживания, улучшить ассортимент, работать с ценами. Надо, чтобы потребкооперация была более привлекательной системой для населения. И этим увеличивать товарооборот и достигать основную нашу цель.