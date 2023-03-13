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Белорусские нефтяники установили рекорд масштабов СНГ

13 марта 2023 14:56
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Новости Беларуси. На Речицком месторождении нефтяники провели сложную операцию по добыче «черного золота», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Провели гидроразрыв пласта в 34 стадии.  

Белорусские нефтяники установили рекорд масштабов СНГ-1

Тщательные исследования на этом участке начали проводить еще в 2016 году, изучая скрытый потенциал старого месторождения. Для создания большей сети трещин в горизонтальный участок скважины закачали 27 тысяч кубометров специальной жидкости. Объемы сравнимы с 12 олимпийскими бассейнами. Еще 20 лет назад подобные залежи считались неперспективными, но благодаря современным технологиям в 2023 году здесь планируют добыть 150 тысяч тонн нефти.  

Белорусские нефтяники установили рекорд масштабов СНГ-4

Сергей Ласица, начальник Речицкого нефтегазодобывающего управления:  
Мы работаем по конвейерной технологии. То есть одна за одной скважины – происходит бурение, освоение. И на текущий момент здесь пробурено уже две скважины. И находится в бурении третья. После завершения работ на 426-й Речицы будут выполнены работы на следующей – № 422.  

У технологии большой потенциал. Учитывая уникальный опыт наших специалистов, подобные услуги по разработке месторождений они готовы выполнять на экспорт.  

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# Нефть в Беларуси # Экономика # Сергей Ласица # Наталья Надольская # Фотофакт

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