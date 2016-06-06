Белорусские банки тестируют новые деньги: с монетами возникла проблема

Новости Беларуси. Белорусские банки тестируют новые деньги. Проверку проходит счетная техника.

С бумажными купюрами проблем не было, а вот с монетами возник вопрос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что некоторые счетные машины не смогли отличить две копейки от десяти. Из-за того, что монеты почти одинаковы по размеру. Разница в диаметре всего в две десятые миллиметра.

К счастью, монеты различаются по составу. 2-копеечная покрыта медью, а 10-копеечная — медью и латунью.

Специалисты настроили программное обеспечение так, чтобы машины реагировали именно на состав этих монет.