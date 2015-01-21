Белорусские банки начали возобновлять потребительское кредитование

Новости Беларуси. Белорусские банки возобновляют потребительское кредитование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выдача займов была ограничена с 19 декабря, когда в республике ввели 30% комиссию на покупку валюты. Эта мера носила временный характер и была рассчитана до 1 февраля.

Как заявили в главном финансовом ведомстве страны, продлевать ограничения по кредитованию после этой даты не планируется. При этом объемы кредитования будут формироваться таким образом, чтобы не нарушать финансовую стабильность Беларуси.