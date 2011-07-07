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Белорусская правительственная делегация посетит с официальным визитом Азербайджан

07 июля 2011 06:19
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Он состоится по приглашению азербайджанской стороны. Запланированы встречи Михаила Мясниковича с Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Артуром Раси-заде.

Стороны обсудят широкий круг вопросов взаимодействия практически во всех сферах. Также белорусская делегация примет участие в открытии сборочного цеха коммунальной техники белорусско-германского производства на базе Гянджинского автомобильного завода. Пойдет речь и о контрактах на поставку в Азербайджан во втором полугодии белорусской техники МАЗ, МТЗ и светодиодных приборов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Отметим, торгово-экономическое сотрудничество двух стран в настоящее время развивается высокими темпами, что обусловлено реализацией ряда крупных контрактов, включая поставку в Беларусь качественной азербайджанской нефти. С января по апрель этого года взаимный товарооборот возрос практически в восемь раз и составил около полумиллиарда долларов.

# Экономика # Мясникович

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