Белорусская IT-отрасль за шесть месяцев 2017 года выручила почти полмиллиарда долларов

Новости Беларуси. Почти полмиллиарда долларов – экспортная выручка белорусской IT-отрасли за прошедшие полгода. Британская консалтинговая компания опубликовала отчет об индустрии информационных технологий в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспорт компьютерных услуг Беларуси на рынки Западной Европы и Северной Америки составляет более 90%. Продажи растут с каждым годом. Парк высоких технологий – локомотив в информационной отрасли. Сегодня это 181 компания-резидент и около 30 тысяч специалистов. 85% от общего объема производства идет на внешние рынки. Среди них появились и новые: Япония, Саудовская Аравия и Катар. И, кстати, по сравнению, с 2016 годом этот показатель увеличился на 25%.

Александр Мартинкевич, заместитель директора администрации Парка высоких технологий:

Мы знаем, что об Республике Беларусь сегодня известно в мире, но с нашей точки зрения, о ней известно недостаточно. Поэтому одной из ключевых задач сегодня является внешнее позиционирование. Мы видим задачу представить зарубежным компаниям потенциал нашей страны, потенциал наших компаний. В марте 2017 года Президент Беларуси, посещая компании Парка высоких технологий, обещал дальнейшую поддержку IT-отрасли. Тогда же прозвучало пожелание сделать Беларусь IT-страной. Александр Лукашенко призвал идти вперед и не останавливаться в своем развитии, подчеркнув значимый синергетический эффект, так как в конечном итоге выгоду от работы IT-сектора получит и бюджет страны.