Белорусско-российские проблемы возникают из-за отсутствия договоренностей на уровне бизнеса и правительств (ВИДЕО)

Глава государства провел совещание по вопросам нефтепереработки, пригласив к разговору основных поставщиков и главных переработчиков нефтяного сырья.

Найти более выгодные варианты поставок в страну нефти и реализации нефтепродуктов – такую задачу перед Правительством поставил сегодня Президент Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул: сегодня важно не только обеспечить нефтью наши предприятия, но и добиться снижения материальных издержек, не допустив при этом удорожания горюче-смазочных материалов на внутреннем рынке.

— На протяжении последних лет мы уделяем особое внимание нефтеперерабатывающей отрасли. Мы реализовали ряд финансовоемких мероприятий, направили в неё сотни миллионов долларов. Эти капиталовложения дают отдачу. Благодаря проводимой модернизации предприятий увеличена глубина переработки нефти, то есть из каждой её тонны извлекается больше пользующихся спросом продуктов. Их качество доведено до высоких международных стандартов. Согласована взаимовыгодная формула цены поставляемого сырья. Наши заводы вне конкуренции. Они гораздо более современны, — заявил Президент.

На совещание были приглашены представители деловых кругов Беларуси и России. Российская Федерация — основной поставщик сырой нефти в нашу страну. Так, в нынешнем году её объем превысит 21 миллион тонн.

Обращаясь к представителям российских компаний «ЛУКОЙЛ», «Газ-промнефть», «Транс-нефть», «ТНК-Би-Пи», Александр Лукашенко заявил, что белорусско-российские проблемы зачастую возникают из-за отсутствия договоренностей на уровне бизнеса и правительств.

— Иногда мы с Российской Федерацией лоб в лоб сталкиваемся еще и по причине того, что предприниматели, бизнесмены и правительства начинают выкатывать вопросы на уровень президентов. Ни я, ни Медведев не отказываемся решать вопросы только в том случае, если вы их решить не можете. Я не хочу заниматься бухгалтерией. Я хочу решать принципиальные вопросы, — сказал он.

По итогам совещания глава государства поручил правительству и Администрации Президента до конца 3-ого квартала нынешнего года проработать все проблемные технические вопросы поставок и переработки нефти в Беларуси, а также определиться со списком поставщиков нефти в нашу страну.