«Беларусбанк» приценивается к маленьким российским банкам

ОАО «АСБ Беларусбанк» заявило о намерении приобрести небольшой банк в России. Настолько маленький, что сумму покупки в $ 5 млн. называют предельной.

Выкупать активы иностранной структуры вынуждает необходимость обеспечивать финансовую поддержку филиалов, товаропроводящих сетей и «дочек» белорусских предприятий на территории соседнего государства. Ведь, как показывает практика, гораздо проще и приятнее работать с представительством «родного» банка, нежели сотрудничать с иностранными финансистами.

Как рассказал газете «Рэспублiка» зампредседателя правления «Беларусбанка» Геннадий Господарик, покупка небольшого банка в Москве состоится, но вот конкретные сроки сделки не сообщаются. «Говорить об этом пока рано, мы анализируем финансовое состояние московского банка», — сказал специалист. Какому финучреждению предстоит стать анклавом белорусской банковской системы, также пока не сообщается.

Если говорить о приобретении, то сейчас для этого самое время. Мировой финансовый кризис обусловил снижение стоимости банковских активов в большинстве стран. Между тем еще год назад суммы сделок по приобретению банковских структур, в том числе и белорусских, выражались в двух-, трех- и даже четырехкратном размере уставного капитала.

Кстати, наряду с проектом по покупке банка в Москве «Беларусбанк» готовит создание совместной лизинговой компании с участием иностранного инвестора. Не называя страну происхождения капитала, Геннадий Господарик отметил: иностранная доля будет контрольной, а капитал компании составит $ 7—10 млн, пишет «Рэспублiка».