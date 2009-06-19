Беларусь поможет Туркменистану стать горнодобывающей страной

Главы двух государств договорились, что Беларусь станет основным партнером в реализации грандиозного замысла строительства под ключ горно-обогатительного комбината по разработке Гарлыкского месторождения калийных солей.

- Мы даем начало принципиально новой отрасли народного хозяйства Туркменистана - горнодобывающей. И особенно приятно отметить, что здесь мы не просто почетные гости, а непосредственные участники большого дела - масштабного инвестиционного проекта, - сказал на церемонии Александр Лукашенко.



Глава белорусского государства выразил уверенность, что Гарлыкский горно-обогатительный комбинат в самом ближайшем будущем станет основой туркменской горно-химической промышленности и флагманом калийного производства в Центрально-Азиатском регионе. Он также подчеркнул, что сотрудничество с белорусами дает гарантию не только качества выполняемых работ, но и исполнительской и финансовой дисциплины.



Беларусь, по словам Александра Лукашенко, готова в перспективе обеспечить комплексную разработку нескольких месторождений на основе самых передовых технологий, с учетом строгого соблюдения норм охраны труда, требований экологической безопасности.



Во время церемонии состоялась презентация проекта строительства комплекса. Первый этап концепции развития Гарлыкского месторождения предусматривает разработку сырья шахтным методом и строительство завода по производству калийных удобрений мощностью до полутора миллионов тонн в год. После освоения еще двух месторождений - до 4,5 млн.т в год. В этом Беларусь видит серьезную перспективу для наращивания экспортного потенциала Туркменистана, подчеркнул Александр Лукашенко. Однако наша страна рассматривает Туркменистан не как потенциального конкурента на мировых рынках, а как надежнейшего партнера.





Проект предусматривает не только возведение комплекса производственных объектов и создание новых рабочих мест, но и поставку современной техники, обучение туркменских специалистов, передачу богатого опыта белорусских калийщиков. Главным подрядчиком проекта выступит ОАО "Белгорхимпром", которое занимает ведущее место в научном и проектном обеспечении калийной промышленности и производстве фосфорсодержащих удобрений не только в Беларуси.

Научно-техническая и материальная база предприятия включает в себя современное оборудование и вычислительную технику, а многопрофильный высококвалифицированный кадровый состав позволяет обеспечивать самый высокий уровень выполняемых работ. На внешнем рынке "Белгорхимпром" успешно реализует проекты в России, Венесуэле и многих других странах.