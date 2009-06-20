Литва перезжает в Западную Европу

Ухудшение экономической ситуации, рост безработицы и сокращение числа рабочих мест привели к тому, что Литва стала лидером ЕС по масштабам эмиграции.

Отрицательный баланс между эмигрировавшими и иммигрировавшими лицами на тысячу жителей, по данным европейского статистического агентства «Евростат», в 2008 году был только в четырех государствах ЕС: в Литве (-2,3), Латвии (-1,1), Польше (-0,4) и Болгарии (-0,2). Правда, в отличие от прошлых лет в 2008 году из Литвы уехало меньше и вернулось обратно больше граждан. Как сообщает Департамент статистики Литвы, из страны в прошлом году эмигрировали 23,7 тыс. человек — на 2,8 тыс. меньше, чем в 2007 году, а иммигрировали на 0,7 тыс. больше, чем в 2007 году — 9,3 тыс. человек.

Львиную долю эмигрантов и иммигрантов составили граждане Литвы — в основном молодежь.

По официальным данным, на начало 2008 года в Литве проживали 3 млн. 366 тыс. 200 жителей — на 18,7 тыс. (0,6%) меньше, чем годом раньше. За последние несколько лет из Литвы уехали около полумиллиона человек. Пристрастия литовских эмигрантов неизменны: они уезжают в основном в Великобританию (26%), Ирландию (12%), США (11%), Германию (8%), Испанию — 5%. В Беларусь и Россию на постоянное жительство в 2008 году выехали по 6% эмигрантов, передает БЕЛТА.