Беларусь в ближайший месяц решит с Россией все вопросы по поставкам нефти и газа в 2012 году

Об этом заявил премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович, подводя итоги заседания Союзного Совмина в Москве. С 2012-го Россия вводит для Беларуси так называемый интеграционный понижающий коэффициент формулы цены на газ.

Встреча Михаила Мясниковича и Владимира Путина должна была начаться ровно в полдень. Правительственный спецрейс из Минска прибыл в Москву ровно по расписанию. А вот российский премьер опоздал на два часа и тем самым внес некоторые изменения в график переговоров.



Однако деловую атмосферу такая непунктуальность не испортила. Общение союзных премьеров проходило в Доме приемов правительства России. Это здание, в прошлом – поместье купца Морозова, является одной из московских достопримечательностей. В советское время здесь был Дом дружбы.

Михаил Мясникович и Владимир Путин сначала побеседовали в формате один на один. Предыдущий раз премьеры общались в прошлом месяце – тоже в Москве, на конференции бизнес-кругов стран Таможенного союза.

15 августа Путин и Мясникович особый акцент сделали на росте объемов взаимной торговли, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Путин, председатель правительства Российской Федерации:

В целом, ситуация складывается неплохо. У нас за прошлый год было увеличение торгового оборота, а в этом году, с января по июнь, еще на 40 с лишним процентов. В первом полугодии 17,6 миллиарда – объем торгового оборота. Это значит, что у нас будет выше, чем в докризисном 2008 году, если мы такие темпы сохраним в ближайшие месяцы. Это очень хороший знак того, что все, что мы делаем по линии интеграции, дает свои положительные результаты.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Конечно, надо будет дать дополнительный импульс. И то, что касается Совета Министров союзного государства. Радует то, что повестка, в основном, направлена на перспективу, на будущее. То есть программы научно-технического сотрудничества, новые проекты интересные. Это говорит о серьезной перспективе, и, я думаю, что, разделяя Вашу точку зрения о росте товарооборота, уже принципиально новое качество появляется, когда есть совместные проекты, которые действительно перерастают в совместные корпорации.

Премьер-министры разговаривали почти два часа. После чего началось очередное заседание Совета Министров Союзного государства.

В повестке дня – 16 вопросов. Все они были основательно проработаны экспертами заранее, поэтому переговоры прошли быстро. В центре внимания оказалось сотрудничество в сфере высоких технологий.

Эксперты обсудили совместные инновационные программы. В частности, разговор шел о кооперации в области защиты информации, о создании полупроводниковых приборов и о производстве новых полимерных и композиционных материалов. Обсудили и внешнюю политику, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Михаил Мясникович обратил внимание российской стороны на то, что санкции США в отношении ряда белорусских предприятий – это пример недобросовестного влияния политики на бизнес.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Санкции США – мы полагаем, это акт агрессии к белорусскому народу и удар по секторам, которые тесно связаны с кооперацией с Российской Федерацией. Это и вызов ЕЭП и Союзному государству. Те политические решения США вредят бизнесу, провоцируют торговые войны, ведут к изоляции. Вместо того, чтобы открывать экономики и работать в этом глобальном мире.

Я полагаю, что здесь много надуманного политического. И плохо, когда политики влияют на бизнес. Российская Федерация всегда поддерживала Республику Беларусь. И в двойке, и в тройке можно найти инструменты для совместной реализации соответствующих мер поддержки. Единая позиция сделает наше интеграционное объединение еще крепче и надежнее.

Уже на итоговой пресс-конференции Владимир Путин сделал заявление, которое позволяет переговоры назвать успешными для Беларуси. Российский премьер пообещал, что, начиная со следующего года, цена на газ для Беларуси снизится. За счет применения особого – понижающего интеграционного коэффициента.

Владимир Путин, председатель правительства Российской Федерации:

В России принято решение со следующего года, с 2012-го, вести в газовую формулу при определении цены для Беларуси так называемый интеграционный понижающий коэффициент. Уровень этого коэффициента будет определен по соглашению между хозяйствующими субъектами. Исходим из того, что мы в рамках интеграционных объединений должны выйти на условия равной конкуренции.

В очередной раз было доказано, что участие Беларуси в интеграционных процессах не напрасно и союзнические отношения могут приносить реальную экономическую выгоду.