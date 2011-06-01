Беларусь рассчитывает привлечь от 3,5 до 8 млрд долларов в рамках новой программы с МВФ

Правительство Беларуси и Нацбанк направили в Международный валютный фонд обращение о предоставлении республике стабилизационного кредита.

И в рамках миссии МВФ, работа которой началась в Беларуси 1 июня, пройдут консультации относительно программы действий. Эксперты обсудят меры по стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке, а также возможность поддержки Международным валютным фондом проводимой в Беларуси макроэкономической политики. Работа миссии МВФ завершится 14 июня, сообщает кореспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

В общественном понимании МВФ – это та организация, которая предоставляет выгодные кредиты.

Международный валютный фонд – это своего рода семафор, который показывает международному сообществу, какой свет зажжен: красный – значит надо воздержаться, желтый – значит, есть определенная тревога. Мы рассчитываем, что в результате работы этой и, возможно, следующей миссии, мы выйдем на то, чтобы был зеленый сигнал, который показывает, что сюда можно привлекать и ресурсы МВФ, и для частного капитала, что сюда можно приходить и с хорошей эффективностью решать проекты.