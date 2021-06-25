Прямой эфир

Беларусь поднялась в рейтинге продовольственной безопасности

25 июня 2021 15:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В глобальном рейтинге продовольственной безопасности Беларусь поднялась с 36 на 23 место среди 113 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Потребность внутреннего рынка в молоке и молокопродуктах обеспечена на 240 %, мясе – на 132 %, есть перепроизводство картофеля и других овощей. Доля экспортных поставок белорусской молочной и мясной продукции сегодня составляет 60 % и 30 % соответственно.

Беларусь поднялась в рейтинге продовольственной безопасности-1

Продукция поставляется в 116 стран мира. Наша страна входит в первую пятерку стран-экспортеров молокопродуктов и в мировом рейтинге занимает третью позицию по экспорту масла (после Новой Зеландии и ЕС), молочной сыворотки сухой и продуктов на ее основе (после ЕС и США), четвертую позицию по экспорту сыра (после ЕС, США, Новой Зеландии).

Читайте также:

Китай выделит Беларуси льготный кредит на 9 лет. На что пойдут деньги?

Выручка паблишеров в Беларуси растет. Сколько теперь приносят игры и приложения?

В Украине отменили пошлину на белорусские МАЗы

# Продукты питания # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Китай выделит Беларуси льготный кредит на 9 лет. На что пойдут деньги?
25 июня 2021 14:58

Китай выделит Беларуси льготный кредит на 9 лет. На что пойдут деньги?

В Украине отменили пошлину на белорусские МАЗы
25 июня 2021 14:55

В Украине отменили пошлину на белорусские МАЗы

Выручка паблишеров в Беларуси растёт. Сколько теперь приносят игры и приложения?
25 июня 2021 14:52

Выручка паблишеров в Беларуси растёт. Сколько теперь приносят игры и приложения?