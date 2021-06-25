В Украине отменили пошлину на белорусские МАЗы

Новости Беларуси. Украина отменила пошлины против белорусского автопрома. Торговый дом «МАЗ-Украина» добился приостановки решения о введении 35 % пошлины на МАЗы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В суде Киева дистрибьютору МАЗ удалось доказать, что решение межведомственной комиссии противоречит международным договорам и Таможенному кодексу Украины.

Напомним, украинская межведомственная комиссия по международной торговле решила применить меру в виде специальной пошлины относительно импорта в Украину автобусов, троллейбусов, грузовиков и самосвалов из Беларуси общей стоимостью около 100 миллионов долларов в год. В ответ Беларусь в мае ввела режим спецрегулирования в отношении ряда статей украинского импорта. Де-факто это означает запрет экспорта таких товаров в Беларусь.

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