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Беларусь планирует увеличить экспорт в Индию

12 декабря 2023 10:36
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Беларусь планирует нарастить поставки в Индию по экспортным позициям на более чем 80 %. Торгово-экономический потенциал двустороннего сотрудничества сегодня, 12 декабря, обсудили на совместном бизнес-форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь планирует увеличить экспорт в Индию-1

Наиболее перспективные направления – это логистика, информационные технологии, текстильная промышленность, инвестиции, банковские услуги, туризм. Особенно заинтересована Индия в нашей сельскохозяйственной технике. Будет развиваться и совместное производство лекарств.

Беларусь планирует увеличить экспорт в Индию-4

Николай Борисевич, директор Национального центра маркетинга:
Сегодняшнее мероприятие мы проводим в развитие тех договоренностей, которые мы достигли в ходе последней межправкомиссии в Дели вместе с нашими партнерскими организациями по содействию внешней торговли. Индия была, есть и останется для нас очень важным стратегическим партнером, прежде всего экономической области. Поэтому мы как национальный институт содействия внешней торговли будем организовывать в дальнейшем такие мероприятия.

Беларусь планирует увеличить экспорт в Индию-7

Харджиндер Каур Талвар, член правления Министерства по делам малого и среднего бизнеса Индии:
Мы заинтересованы в сотрудничестве в различных секторах экономики между Беларусью и Индией. В частности есть очень много перспективных направлений. Вчера мы посетили с коллегами свободную экономическую зону «Минск». Нам очень понравилась эта встреча. Мы видим много возможностей для взаимодействия и планируем эти проекты развивать и дальше.

Беларусь планирует увеличить экспорт в Индию-10

Алок Ранджан Джа, Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси:
Мы развиваем взаимодействие как в направлении торговли, так и совместных мероприятий совместного производства. В той же фармацевтике у нас есть два совместных производства, которые занимаются производством и исследованиями.

Беларусь планирует увеличить экспорт в Индию-13

Беларусь и Индия сотрудничают в различных сферах уже более 30 лет. В самое ближайшее время наши бизнесмены планируют направиться в Дели. И путь из Минска у них прямой. С недавнего времени между столицами двух государств возобновлено авиасообщение.

# Беларусь-Индия # Экономика

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