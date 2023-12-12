Беларусь планирует увеличить экспорт в Индию

Беларусь планирует нарастить поставки в Индию по экспортным позициям на более чем 80 %. Торгово-экономический потенциал двустороннего сотрудничества сегодня, 12 декабря, обсудили на совместном бизнес-форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наиболее перспективные направления – это логистика, информационные технологии, текстильная промышленность, инвестиции, банковские услуги, туризм. Особенно заинтересована Индия в нашей сельскохозяйственной технике. Будет развиваться и совместное производство лекарств.

Николай Борисевич, директор Национального центра маркетинга:

Сегодняшнее мероприятие мы проводим в развитие тех договоренностей, которые мы достигли в ходе последней межправкомиссии в Дели вместе с нашими партнерскими организациями по содействию внешней торговли. Индия была, есть и останется для нас очень важным стратегическим партнером, прежде всего экономической области. Поэтому мы как национальный институт содействия внешней торговли будем организовывать в дальнейшем такие мероприятия.

Харджиндер Каур Талвар, член правления Министерства по делам малого и среднего бизнеса Индии:

Мы заинтересованы в сотрудничестве в различных секторах экономики между Беларусью и Индией. В частности есть очень много перспективных направлений. Вчера мы посетили с коллегами свободную экономическую зону «Минск». Нам очень понравилась эта встреча. Мы видим много возможностей для взаимодействия и планируем эти проекты развивать и дальше.

Алок Ранджан Джа, Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси:

Мы развиваем взаимодействие как в направлении торговли, так и совместных мероприятий совместного производства. В той же фармацевтике у нас есть два совместных производства, которые занимаются производством и исследованиями.