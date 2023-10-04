Беларусь наращивает экспорт продовольствия, главным партнёром остаётся Россия

Главным стратегическим партнером для республики по-прежнему остается Россия: ее доля в объеме экспорта почти 74 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские предприятия работают как по прямым контрактам, так и через товаропроводящие сети. География поставок включает в себя 73 российских региона. В последнее время набирают обороты поставки в Сибирь, Дальневосточный и Уральский округа, Алтайский, Приморский, Ставропольский, Забайкальский края, Ростовскую, Мурманскую, Томскую, Новосибирскую области. За первое полугодие из Беларуси было экспортировано сельхозпродукции и сырья на более чем 3,5 миллиарда долларов.