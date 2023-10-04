Новости экономики за 04.10.2023

Когда заработает единый рынок нефти и нефтепродуктов Беларуси и России? Какую импортозамещающую продукцию представят на крупном международном форуме предприятия газовой отрасли? И как изменилась география поставок белорусского продовольствия? Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПРЕДПРИЯТИЯ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВЯТ ПРОДУКЦИЮ В СФЕРЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА ФОРУМЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Более 20 белорусских предприятий представят свои разработки в области импортозамещения для нефтегазовой отрасли России в рамках одного из самых авторитетных бизнес-событий газовой индустрии – Петербургского международного газового форума.