Новости экономики за 04.10.2023
Когда заработает единый рынок нефти и нефтепродуктов Беларуси и России? Какую импортозамещающую продукцию представят на крупном международном форуме предприятия газовой отрасли? И как изменилась география поставок белорусского продовольствия? Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ПРЕДПРИЯТИЯ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВЯТ ПРОДУКЦИЮ В СФЕРЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА ФОРУМЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Более 20 белорусских предприятий представят свои разработки в области импортозамещения для нефтегазовой отрасли России в рамках одного из самых авторитетных бизнес-событий газовой индустрии – Петербургского международного газового форума.
Промышленный потенциал Беларуси будет представлен несколькими экспозициями: вместе с различными технологическими новинками, разработанными для газовой отрасли, будут и новые модели автомобильной техники.
ЕДИНЫЙ РЫНОК НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ В БЕЛАРУСИ И РОССИИ ЗАРАБОТАЕТ К ЗИМЕ
Беларусь сохранит в 2023 году традиционный объем экспорта нефтепродуктов до 7 миллионов тонн. Из этого количества 1 миллион тонн придется на поставки на российский рынок. Ожидается, что единый рынок нефти и нефтепродуктов в Беларуси и России заработает уже к зиме, а по общему рынку газа до 1 декабря будет достигнуто соглашение.
Рынок нефти будет первым важнейшим шагом к достижению экономического суверенитета Союзного государства, позволит защитить потребителей в Беларуси и России от любых внешних негативных факторов. Через него наши страны смогут эффективно контролировать рост цен на нефть и ее производные, также снимутся все барьеры, возникающие в сфере нефтепереработки.
ЦЕНЫ НА ЗОЛОТО ПРОДОЛЖАЮТ СНИЖАТЬСЯ
Цены на золото снижаются уже шесть сессий подряд, достигая 7-месячных минимумов. Факторами такого спада стали курс доллара и возможность увеличения стоимости заемных средств в США.
Только за последние 10 дней золото потеряло в цене 6 %, подешевев до 1 825 долларов за унцию. Еще в мае его стоимость превышала 2 000 долларов. Мировые центральные банки, по данным за июль, нарастили золотые резервы до 55 тонн. Крупнейшими покупателями стали Народный банк Китая и центробанки Польши и Турции.
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