Беларусь направит России новые предложения по взаимной отмене роуминга

Сначала сравнять тарифы между странами, а затем уже их уменьшать. В итоге партнеры должны прийти к тому, чтобы плата за роуминг была меньше нынешней в разы.

Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси:

Это будет не к концу года, финальное завершение процесса – 2-3 года. Мы бы все понимали, как мы идем, и двигались бы уже синхронно и с пониманием того, к чему мы стремимся. У нас видение на весь этот процесс свое уже сформировано, согласовано с участниками с белорусской стороны. И сейчас мы планируем это согласовать с российской стороной.

Напомним, ранее глава Федеральной антимонопольной службы России анонсировал рассмотрение этого вопроса уже в формате пяти стран, которые входят в Таможенный союз.