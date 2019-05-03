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Беларусь направит России новые предложения по взаимной отмене роуминга

03 мая 2019 06:31
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Новости Беларуси. Беларусь направит российской стороне новые предложения по взаимной отмене роуминга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша позиция – менять цены поэтапно.

Сначала сравнять тарифы между странами, а затем уже их уменьшать. В итоге партнеры должны прийти к тому, чтобы плата за роуминг была меньше нынешней в разы.

Беларусь направит России новые предложения по взаимной отмене роуминга-1

Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси:
Это будет не к концу года, финальное завершение процесса – 2-3 года. Мы бы все понимали, как мы идем, и двигались бы уже синхронно и с пониманием того, к чему мы стремимся. У нас видение на весь этот процесс свое уже сформировано, согласовано с участниками с белорусской стороны. И сейчас мы планируем это согласовать с российской стороной.

Напомним, ранее глава Федеральной антимонопольной службы России анонсировал рассмотрение этого вопроса уже в формате пяти стран, которые входят в Таможенный союз.

Беларусь направит России новые предложения по взаимной отмене роуминга-4

# Беларусь-Россия # Экономика # Константин Шульган # Фотофакт

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