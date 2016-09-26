Беларусь на 60-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ: в Вене откроется экспозиция БелАЭС

Новости Беларуси. Беларусь принимает участие в 60-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии в Вене. В ходе мероприятия в штаб-квартире МАГАТЭ в Венском международном центре откроется экспозиция Белорусской АЭС. Здесь будет представлена информация о ходе реализации проекта по сооружению атомной электростанции, подготовке ее персонала, работе информационных центров по атомной энергии в Минске и Островце.

Сессия Генконференции положит начало проведению ряда юбилейных мероприятий в честь 60-летия МАГАТЭ. На полях конференции пройдет научный форум по использованию ядерных технологий для достижения целей в области устойчивого развития.

Беларусь является одним из государств-основателей МАГАТЭ и активно участвует в проектах под эгидой организации. Миссия агентства состоит в том, чтобы помогать государствам-членам в налаживании мирного, безопасного и надежного использования ядерной науки и технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Республики Беларусь:

Мы здесь набираем опыт. И в программе визита нашей делегации очень много рабочих встреч по департаментам МАГТЭ. Рабочие встречи будут касаться сотрудничества в области ядерной безопасности, подготовки кадров, в подготовке тех миссий, которые предстоят в ближайшие годы.