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Беларусь, Казахстан и Россия со вступлением в Таможенный союз значительно увеличили транспортировку грузов по железной дороге

08 декабря 2012 08:17
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Новости Беларуси. Об этом заявил сегодня глава совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества на праздновании 150-летнего юбилея Белорусской железной дороги.

За период существования Единого экономического пространства объем торговли между Беларусью и Россией также вырос втрое. И это несмотря на высокую конкуренцию на евроазиатском пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Кучеренко, председатель Дирекции Совета по железнодорожному транспорту государств СНГ и стран Балтии:
Это доходы для республиканских бюджетов, доходы для инвестиционной деятельности, что можно направить и увеличить. Пожалуй, за последние годы такого прироста не было. А общее увеличение у вас, у Беларуси, прирост погрузки грузов к уровню предыдущего года, 106,9% - один из самых высоких среди государств Содружества.

# Экономика # Таможенный союз # Международное сотрудничество

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