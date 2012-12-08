Беларусь, Казахстан и Россия со вступлением в Таможенный союз значительно увеличили транспортировку грузов по железной дороге

Новости Беларуси. Об этом заявил сегодня глава совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества на праздновании 150-летнего юбилея Белорусской железной дороги.

За период существования Единого экономического пространства объем торговли между Беларусью и Россией также вырос втрое. И это несмотря на высокую конкуренцию на евроазиатском пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Кучеренко, председатель Дирекции Совета по железнодорожному транспорту государств СНГ и стран Балтии:

Это доходы для республиканских бюджетов, доходы для инвестиционной деятельности, что можно направить и увеличить. Пожалуй, за последние годы такого прироста не было. А общее увеличение у вас, у Беларуси, прирост погрузки грузов к уровню предыдущего года, 106,9% - один из самых высоких среди государств Содружества.