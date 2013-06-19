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Беларусь и Швейцария подписала соглашение о создании делового совета

19 июня 2013 17:22
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Новости Беларуси. Сотрудничество в машиностроении и фармакологии. Беларусь и Швейцария подписала соглашение о создании делового совета.

19 июня стороны обсудили формат деятельности организации, ее состав, а также основные вопросы взаимодействия. В компетенции Совета —  ведение бизнеса представителями двух стран.

Предложение о создании  самой организации поступило от гендиректора компании «Штадлер Рэйл Групп» Петера Шпулера на встрече с Президентом Беларуси.

Электропоезда швейцарского производства уже хорошо известны в нашей стране. Более того в Минской области создано совместное производство  по выпуску современных электричек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петер Шпулер, генеральный директор компании «Штадлер Рэйл Групп»:
За последние 2-3 года я хорошо познакомился с Беларусью, и я  поражен, насколько прекрасные возможности здесь отрываются. Мы и дальше будем сотрудничать в железнодорожной отрасли, однако стоит развивать и новые направления. Я думаю, обмен технологиями будет выгоден двум странам. 

Вячеслав Реут, первый заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:
Особый интерес для нас представляет сотрудничество в сфере химического производства и фармакологии. Все в мире знают швейцарские лекарства, и сейчас, я думаю, наш совет сконцентрируется на вопросе создания нового предприятия.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Швейцария

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