Новости Беларуси. Сотрудничество в машиностроении и фармакологии. Беларусь и Швейцария подписала соглашение о создании делового совета.

19 июня стороны обсудили формат деятельности организации, ее состав, а также основные вопросы взаимодействия. В компетенции Совета — ведение бизнеса представителями двух стран.

Предложение о создании самой организации поступило от гендиректора компании «Штадлер Рэйл Групп» Петера Шпулера на встрече с Президентом Беларуси.

Электропоезда швейцарского производства уже хорошо известны в нашей стране. Более того в Минской области создано совместное производство по выпуску современных электричек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петер Шпулер, генеральный директор компании «Штадлер Рэйл Групп»:

За последние 2-3 года я хорошо познакомился с Беларусью, и я поражен, насколько прекрасные возможности здесь отрываются. Мы и дальше будем сотрудничать в железнодорожной отрасли, однако стоит развивать и новые направления. Я думаю, обмен технологиями будет выгоден двум странам.

Вячеслав Реут, первый заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

Особый интерес для нас представляет сотрудничество в сфере химического производства и фармакологии. Все в мире знают швейцарские лекарства, и сейчас, я думаю, наш совет сконцентрируется на вопросе создания нового предприятия.